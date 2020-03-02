Укравтодору выделят 19,3 млрд грн на строительство дорог

Кабинет министров предоставит кредитные гарантии на сумму 19,3 млрд грн Укравтодору.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, указанную тему поднимали во время встречи с руководством Национального банка Украины в рамках Меморандума о сотрудничестве.

– Это позволит Укравтодору привлечь 19,3 млрд грн на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно, – сообщил Алексей Гончарук.

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Премьер-министр добавил, что целью на 2020 год является строительство 6,5 тыс. километров действительно качественных дорог в Украине уже до декабря.

Одним из ключевых приоритетов национального проекта Большое строительство остается развитие инфраструктуры в стране.

Напомним, 2 марта в Украине стартовал национальный проект Большое строительство, который позволит создать около 150 тыс. новых рабочих мест.

В рамках данного проекта строительные работы одновременно начались на более чем 300 объектах.

Источник: Прем’єр Гончарук