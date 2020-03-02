Укравтодору виділять 19,3 млрд грн на будівництво доріг

Кабінет міністрів надасть кредитні гарантії на суму 19,3 млрд грн Укравтодору.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, зазначену тему порушували під час зустрічі з керівництвом Національного банку України у рамках Меморандуму про співпрацю.

– Це дозволить Укравтодору залучити 19,3 млрд грн на будівництво якісних доріг уже цього року, причому навіть дешевше, ніж зазвичай, – повідомив Олексій Гончарук.

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Прем’єр-міністр додав, що метою на 2020 рік є будівництво 6,5 тис. кілометрів дійсно якісних доріг в Україні вже до грудня.

Одним з ключових пріоритетів національного проекту Велике будівництво залишається розвиток інфраструктури в країні.

Нагадаємо, 2 березня в Україні стартував національний проект Велике будівництво, який дозволить створити близько 150 тис. нових робочих місць.

В рамках зазначеного проекту будівельні роботи одночасно розпочалися на більш ніж 300 об’єктах.

Джерело: Прем’єр Гончарук