Есть несколько рабочих вариантов: Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине

Основой изменений в Кабмине будет предоставление оценки промежуточному отчету, который был сделан правительством. В частности, будет дана оценка блокам, которые не могут справиться.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

– Сейчас мы в процессе консультаций. В ближайшее время вы получите проекты решений, которые будут приняты по результатам этого обсуждения. Я не исключаю, что на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются, – сказал он.

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Руслан Стефанчук также добавил, что для президента не существует своих или не своих людей. Поэтому нет никаких проблем прощаться с теми, кто не выполняет свою работу.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что о кадровых перестановках в Кабинете министров пока рано говорить.