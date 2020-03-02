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Факты / Украина

Зеленский приедет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта

Президент Украины Владимир Зеленский собирается присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады, которое пройдет 4 марта.

– Я буквально только что с ним связался, он сказал: Да, я буду, – сказал Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Во время внеочередного заседания Верховной Рады депутаты заслушают отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генерального прокурора.

Читайте: Заявление об отставке Гончарука в Раду не поступало – Разумков

Ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал три причины внеочередного заседания Рады.

Источник: Свобода слова

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