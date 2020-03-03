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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро снова подорожали: курс валют на 3 марта

Нацбанк снова ослабил курс гривны, поэтому доллар и евро выросли в цене.

По состоянию на утро 3 марта курс доллара в Украине составляет 24,81 грн за $1. Валюта подорожала на 22 копейки, поскольку 2 марта курс доллара был на уровне 24,59 грн.

Курс евро также поднялся и теперь составляет 27,60 грн за €1 по сравнению с 26,97 грн по состоянию на 2 марта.

Читайте: Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

Курс валют в Украине на 3.03 от НБУ:

  • $1 – 24,81;
  • €1 – 27,60
  • 1 злотый – 6,37 грн.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, что влияние укрепления гривни на экономику Украины было многосторонним и назвали положительные факторы.

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