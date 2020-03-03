Нацбанк снова ослабил курс гривны, поэтому доллар и евро выросли в цене.
По состоянию на утро 3 марта курс доллара в Украине составляет 24,81 грн за $1. Валюта подорожала на 22 копейки, поскольку 2 марта курс доллара был на уровне 24,59 грн.
Курс евро также поднялся и теперь составляет 27,60 грн за €1 по сравнению с 26,97 грн по состоянию на 2 марта.
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Курс валют в Украине на 3.03 от НБУ:
- $1 – 24,81;
- €1 – 27,60
- 1 злотый – 6,37 грн.
Напомним, ранее в НБУ рассказали, что влияние укрепления гривни на экономику Украины было многосторонним и назвали положительные факторы.
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