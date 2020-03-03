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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро знову здорожчали: курс валют на 3 березня

Нацбанк знову послабив курс гривні, тому долар і євро виросли в ціні.

Станом на ранок 3 березня курс долара в Україні становить 24,81 грн за $1. Валюта здорожчала на 22 копійки, оскільки 2 березня курс долара був на рівні 24,59 грн.

Курс євро також піднявся і тепер становить 27,60 грн за €1 порівняно з 26,97 грн станом на 2 березня.

Читайте: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

Курс валют в Україні на 3.03 від НБУ:

  • $1 – 24,81;
  • €1 – 27,60
  • 1 злотий – 6,37 грн.

Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли, що вплив зміцнення гривні на економіку України був багатостороннім і назвали позитивні фактори.

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