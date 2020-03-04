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Факты / Украина

Рада соберется на еще одно внеочередное заседание

Верховная Рада проведет еще одно внеочередное заседание 5 марта в 18.30.

В повестке дня будет рассмотрение вопроса об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время внеочередного заседания 4 марта.

Читайте: Рада проголосовала за новый Кабмин (СПИСОК)

Рада соберется по требованию 152 нардепов.

К слову, 4 марта прошло внеочередное заседание Верховная Рада Украины. Во время него парламент уволил премьер-министра Алексея Гончарука.

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