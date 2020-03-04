PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада збереться на ще одне позачергове засідання

Верховна Рада проведе ще одне позачергове засідання 5 березня о 18.30.

На порядку денному буде розгляд питання про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час позачергового засідання 4 березня.

Читайте: Рада проголосувала за новий Кабмін (СПИСОК)

Рада збереться на вимогу 152 нардепів.

До слова, 4 березня пройшло позачергове засідання Верховна Рада України. Під час нього парламент звільнив прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка