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К 8 марта Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов

В период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта Укрзализныця назначила еще 6 дополнительных поездов.

Направления дополнительных поездов:

  • поезд №177 Киев – Хмельницкий- 9 марта;
  • поезд №161/162 Киев – Николаев – 10 марта, с Николаева – 5 марта;
  • поезд №295/296 Киев – Одесса – 8 марта, из Одессы – 6 марта;
  • поезд №281/282 Киев – Днепр/Запорожье – 6, 8, 10 марта, из Запорожья – 5, 7, 9 марта;
  • поезд №258/227 Одесса – Ужгород – 6 и 8 марта, из Ужгорода – 7 и 9 марта.

Читайте: В поездах Укрзализныци будет работать полиция

Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Киев, Днепр, Одесса, Николаев и Ужгород.

Ранее к 8 марта УЗ назначила дополнительный поезд и рейсы в Харьков, Запорожье и Винницу.

Источник: Укрзализныця

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