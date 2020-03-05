К 8 марта Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов

В период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта Укрзализныця назначила еще 6 дополнительных поездов.
Направления дополнительных поездов:
- поезд №177 Киев – Хмельницкий- 9 марта;
- поезд №161/162 Киев – Николаев – 10 марта, с Николаева – 5 марта;
- поезд №295/296 Киев – Одесса – 8 марта, из Одессы – 6 марта;
- поезд №281/282 Киев – Днепр/Запорожье – 6, 8, 10 марта, из Запорожья – 5, 7, 9 марта;
- поезд №258/227 Одесса – Ужгород – 6 и 8 марта, из Ужгорода – 7 и 9 марта.
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Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Киев, Днепр, Одесса, Николаев и Ужгород.
Ранее к 8 марта УЗ назначила дополнительный поезд и рейсы в Харьков, Запорожье и Винницу.
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