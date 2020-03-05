До 8 березня Укрзалізниця призначила шість додаткових поїздів

У період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня Укрзалізниця призначила ще 6 додаткових поїздів.
Напрямки додаткових поїздів:
- поїзд №177 Київ – Хмельницький – 9 березня;
- поїзд №161/162 Київ – Миколаїв – 10 березня, з Миколаєва – 5 березня;
- поїзд №295/296 Київ – Одеса – 8 березня, з Одеси – 6 березня;
- поїзд №281/282 Київ – Дніпро/Запоріжжя – 6, 8, 10 березня, із Запоріжжя – 5, 7, 9 березня;
- поїзд №258/227 Одеса – Ужгород – 6 і 8 березня, з Ужгорода – 7 і 9 березня.
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Найпопулярнішими напрямками, як і раніше, залишаються Київ, Дніпро, Одеса, Миколаїв і Ужгород.
Раніше до 8 березня УЗ призначила додатковий поїзд і рейси до Харкова, Запоріжжя та Вінниці.
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