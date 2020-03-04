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Факты / Украина / Общество

В поездах Укрзализныци будет работать полиция

Укрзализныця совместно с полицией запустила пилот по сопровождению пассажирских поездов дальнего следования.

В рамках пилотного проекта правоохранители будут сопровождать пассажирские поезда № 122/121 Николаев-Киев-Ривне и № 24/23 Одесса-Москва.

Эти маршруты были выбраны в связи с наибольшим количеством зафиксированных правонарушений.

Читайте: Повышение цен на железнодорожные билеты отложили – Мининфраструктуры

Также Укрзализныця разработает план мероприятий по повышению безопасности пассажиров в поездах и на вокзалах.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця планирует начать строительство узкой колеи европейского стандарта в 2020 году.

Источник: Укрзализныця

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