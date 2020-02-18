PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

К 8 марта УЗ назначила дополнительный поезд и рейсы

Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд из Киева во Львов на 8 марта, а также добавила несколько рейсов.

Поезд №755/756 Киев-Львов будет отправляться из Львова 6 и 9 марта в 23.00 с прибытием в Киев в 5.50.

Из Киева поезд будет отправляться 7 и 10 марта в 00.15 с прибытием во Львов в 5.47.

 

Также Укрзализныця назначила дополнительные рейсы:

  • поезд №720/719 Киев-Харьков отправится 7 марта из Киева и 8 марта в обратном направлении.
  • поезд №797/798 Харьков-Запорожье будет курсировать в обоих направлениях 6, 7 и 9 марта.

Читайте: В аэропорт Борисполь запустили новый дизель-поезд

Кроме того, Укрзализныця удлиняет один маршрут в Киев.

Так, поезд №132/131 Одесса-Винница-Киев будет курсировать 9 марта в обоих направлениях.

Отправление из Одессы в 12.29, прибытие в Киев в 22.40. Из Киева поезд будет отправляться в 23.17 и прибудет в Одессу в 09.39.

Ранее Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта.

Источник: Укрзализныця

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка