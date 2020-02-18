К 8 марта УЗ назначила дополнительный поезд и рейсы

Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд из Киева во Львов на 8 марта, а также добавила несколько рейсов.

Поезд №755/756 Киев-Львов будет отправляться из Львова 6 и 9 марта в 23.00 с прибытием в Киев в 5.50.

Из Киева поезд будет отправляться 7 и 10 марта в 00.15 с прибытием во Львов в 5.47.

Также Укрзализныця назначила дополнительные рейсы:

поезд №720/719 Киев-Харьков отправится 7 марта из Киева и 8 марта в обратном направлении.

Киев-Харьков отправится 7 марта из Киева и 8 марта в обратном направлении. поезд №797/798 Харьков-Запорожье будет курсировать в обоих направлениях 6, 7 и 9 марта.

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Кроме того, Укрзализныця удлиняет один маршрут в Киев.

Так, поезд №132/131 Одесса-Винница-Киев будет курсировать 9 марта в обоих направлениях.

Отправление из Одессы в 12.29, прибытие в Киев в 22.40. Из Киева поезд будет отправляться в 23.17 и прибудет в Одессу в 09.39.

Ранее Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта.