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Факты / Украина / Политика

Мы проводим реформу, которая уже вошла в историю – Рябошапка

Во время выступления в Верховной Раде генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Офис генпрокурора начал реформу, которая уже вошла в историю Украины.

По его словам, ранее в прокуратуре не было такого массового кадрового очищения.

– 729 прокуроров, не прошедших тест на профессионализм и добропорядочность были уволены, а те, кто остался, стали больше ценить свою профессию. И это прежде всего потому, что они почувствовали независимость, ведь им не дают незаконных указаний, – сказал Рябошапка во время выступления.

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Он также сказал о том, что за три месяца работы:

  • открыли 27 производств по пыткам правоохранителями;
  • открыли более 3 тыс. уголовных производств за незаконную вырубку и продажу лесов;
  • прекратили деятельность более 1 тыс. незаконных игорных заведений;
  • открыли более 1,2 тыс. дел против коррупционеров, почти 900 из которых ожидают суда;
  • вернули в бюджет более 5 млрд грн;
  • привлекли к ответственности собственников 12 банков, которые воровали у украинцев.

Рябошапка сказал о том, что политики действительно хотят посадок топ-коррупционеров, но простые граждане требуют справедливости там, где живут и работают.

Наконец генпрокурор заявил, что его могут уволить, но он еще вернется.

Напомним, голосование за увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки состоится на внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта.

Причиной постановки вопроса стало якобы “нежелание, невозможность или неспособность обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед органами прокуратуры по защите прав и свобод человека, общества и государства”.

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