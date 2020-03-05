Не теряя времени: секретарь СНБО встретился с новым главой Минветеранов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел разговор с новым министром по делам ветеранов Сергеем Бессарабом.

Собеседники обсудили вопросы лечения и реабилитации украинских военных.

– Не теряя времени и темпа, сразу после назначения нового министра по делам ветеранов Украины, провел встречу с Сергеем Бессарабом. Обсудили актуальные вопросы, требующие пристального внимания, нового руководства.

Вопросы, связанные с проблемами лечения и реабилитации, социальной и профессиональной адаптацией, обеспечения жильем и бесплатными лекарствами для ветеранов и многое другое, – сообщил Данилов.