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Факты / Украина / Политика

Не теряя времени: секретарь СНБО встретился с новым главой Минветеранов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел разговор с новым министром по делам ветеранов Сергеем Бессарабом.

Собеседники обсудили вопросы лечения и реабилитации украинских военных.

– Не теряя времени и темпа, сразу после назначения нового министра по делам ветеранов Украины, провел встречу с Сергеем Бессарабом. Обсудили актуальные вопросы, требующие пристального внимания, нового руководства.

Вопросы, связанные с проблемами лечения и реабилитации, социальной и профессиональной адаптацией, обеспечения жильем и бесплатными лекарствами для ветеранов и многое другое, – сообщил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что знаком с новым министром с тех времен, когда Бессараб занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

– Договорились завтра провести совместное расширенное совещание сразу после моего возвращения из командировки в Новые Санжары, – отметил Данилов.

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К слову, 4 марта прошло внеочередное заседание Верховная Рада Украины. Во время него парламент уволил премьер-министра Алексея Гончарука.

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