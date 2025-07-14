Страхи человечества: какая самая популярная фобия в мире по версии ВОЗ

Страх — это то, что испытывал каждый из нас хотя бы раз в жизни. Кто-то боится пауков, кто-то высоты, а кто-то выступать перед аудиторией. Но есть вещи, которых боятся люди по всему миру.

Какая самая популярная фобия в мире, читайте в нашем материале.

Самые распространенные в мире фобии человека

В рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения World Mental Health Surveys, в течение десяти лет были собраны масштабные эпидемиологические данные о фобиях среди населения 22 стран с разным уровнем дохода. В исследовании приняли участие более 124 тысяч респондентов.

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В мире существует много разных видов фобий. Среди них:

социальная фобия, когда человек боится общения или выступлений перед другими;

специфическая фобия, связанная с чем-то конкретным. С пауками, высотой, самолетами;

агорафобия, связанная со страхом пребывания в местах, откуда трудно убежать;

страх панических атак, когда человек боится, что ему вдруг станет плохо;

фобия разлуки, которая чаще всего проявляется у детей и связана со страхом остаться без близких.

Согласно исследованию, самым распространенным типом среди всех этих расстройств является специфическая фобия. Она характеризуется интенсивным страхом перед какими-то объектами или ситуациями и вызывает серьезный психологический дискомфорт. То есть есть определенный триггер, который вызывает страх.

Специфические фобии приводят к нарушению жизни человека. Это касается социальной, образовательной или профессиональной среды. В отличие от тревоги или панических атак, специфическая фобия привязана к определенному триггеру.

Список самых распространенных фобий:

Страх перед животными (пауки, змеи, собаки);

Связанные с природными явлениями. В частности, это страх перед грозами, высотой, водой;

Медицинские фобии. Это страх перед кровью, инъекциями, медицинскими процедурами;

Ситуационные фобии — страх перед полетами, закрытыми пространствами, туннелями;

Другие фобии — страх перед удушением, громкими звуками и тому подобное.

Специфическая фобия встречается у 7.4% населения. У женщин эти показатели значительно выше: 9.8% на протяжении жизни против 4.9% у мужчин.

Лечение и диагностика специфических фобий

Средний возраст возникновения специфической фобии составляет примерно 8 лет. Среди тех, кто имел симптомы фобии в течение последних 12 месяцев, 18.7% сообщили о серьезных нарушениях в выполнении социальных или профессиональных действий. Показатели варьировались от 13.3 % до 21.9 % в зависимости от уровня дохода страны.

Лишь 23.1 % из числа опрошенных получали какое-либо лечение, причем эта цифра была ниже в странах с низким доходом (до 9.6 %) и значительно выше в странах с высоким доходом (до 30.1 %). В 60.5 % случаев специфическая фобия сопровождалась другими психическими расстройствами.

В 72.6 % случаев именно фобия была первым проявлением психопатологии, предшествуя другим диагнозам. Чем больше видов страхов (то есть больше подтипов фобий) у одного человека, тем выше были риски функциональных нарушений, потребности в лечении и развития других психических проблем.

Специфическая фобия — это не обычный страх. Она имеет раннее начало в детстве, и может существенно влиять на качество жизни. Фобия приводит к избеганию повседневных ситуаций, социальной изоляции и снижению продуктивности. Часто она является первым звеном в развитии более сложных психических нарушений.

Несмотря на относительную легкость диагностики, большая часть лиц не обращается за помощью и не имеет доступа к ней. Особенно среди стран с низким уровнем дохода.

Источник: Отчет Всемирной организации здравоохранения

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