Не гаючи часу: секретар РНБО зустрівся із новопризначеним главою Мінветеранів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов провів розмову із новопризначеним міністром у справах ветеранів Сергієм Бессарабом.

Співрозмовники обговорили питання лікування та реабілітації українських військових.

– Не гаючи часу і темпу, відразу після призначення нового міністра у справах ветеранів України, провів зустріч з Сергієм Бессарабом. Обговорили найактуальніші питання, які потребують пильної уваги, нового керівництва.

Питання пов’язані з проблемами лікування та реабілітації, соціальною та професійною адаптацією, забезпечення житлом та безкоштовними ліками для ветеранів та багато іншого, – повідомив Данілов.