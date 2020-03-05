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Факти / Україна / Політика

Не гаючи часу: секретар РНБО зустрівся із новопризначеним главою Мінветеранів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов провів розмову із новопризначеним міністром у справах ветеранів Сергієм Бессарабом.

Співрозмовники обговорили питання лікування та реабілітації українських військових.

– Не гаючи часу і темпу, відразу після призначення нового міністра у справах ветеранів України, провів зустріч з Сергієм Бессарабом. Обговорили найактуальніші питання, які потребують пильної уваги, нового керівництва.

Питання пов’язані з проблемами лікування та реабілітації, соціальною та професійною адаптацією, забезпечення житлом та безкоштовними ліками для ветеранів та багато іншого, – повідомив Данілов.

Секретар РНБО додав, що знайомий із новопризначеним міністром з тих часів, коли Бессараб обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

– Домовились завтра провести спільну розширену нараду одразу після мого повернення з відрядження у Нові Санжари, – зазначив Данілов.

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До слова, 4 березня пройшло позачергове засідання Верховна Рада України. Під час нього парламент звільнив прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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