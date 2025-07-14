Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Брижит Макрон публично проигнорировала мужа во время визита в Великобританию
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
Смерть 18-летней Марии Бугаевой в Италии: в МИД назвали вероятную причину
Валентина Летяк, редактор ленты
4 мин.

Dialog Hub проведет бесплатные лекции для подростков по сексуальному воспитанию

Лекції для підлітків із сексуальної освіти

Образовательное пространство Фонда Елены Пинчук Dialog Hub организует летнюю серию лекций по сексуальному образованию для подростков 12-17 лет.

Лекторами стали сексолог и блогер Ен, врач Анна Галаева, психолог Нонна Телюх и эксперт по безопасным отношениям Валентин Бобруйко.

Зарегистрировать ребенка для участия должен кто-то из взрослых, но на самой лекции присутствуют только подростки и лектор. Все лекции — бесплатные.

Сейчас смотрят

— Мы до сих пор или игнорируем, или демонизируем сексуальное образование. Но на самом деле современное сексообразование — это лучший способ поддержать ребенка на пути взросления. Это о безопасности, согласии, здоровой сексуальности и уважении. И такой честный откровенный разговор — наша ответственность как взрослых. Именно поэтому мы начали серию открытых лекций в Dialog Hub — как пространство, которое поддерживает, учит и помогает формировать осознанное отношение к собственному телу и близости, — комментирует Ольга Сердюк, директор Фонда Елены Пинчук.

Лекции пройдут офлайн в Киеве в пространстве Dialog Hub (ул. Владимирская, 43).

Расписание лекций и как зарегистрироваться

17 июля в 16:00

Разговор о том, как фильмы для взрослых могут испортить наши представления о половом акте, наши желания и самооценку. Как понять, что правильно именно для тебя, а не для актеров на экране.

Лектор — Йен, сексолог, медицинский блогер, модель фильмов для взрослых.

Регистрация по ссылке.

31 июля в 16:00

Разговор о познании себя, собственных границах и активном согласии. Как звучит “да” и почему “нет” — это полноценный ответ.

Лектор — Анна Галаева, врач, популяризатор сексуального образования.

Регистрация по ссылке.

14 августа в 16:00

Разговор о принятии своего тела, осознание эмоций и то, как поддержать себя и помочь себе в сложные моменты.

Лектор — Нонна Телюх, психолог.

Регистрация по ссылке.

28 августа в 16:00

Разговор о том, что такое презервативы, как их выбирать и как ими пользоваться (в виде практикума).

Лектор — Валентин Бобруйко, социальный работник, эксперт по безопасным отношениям.

Регистрация по ссылке.

Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Лекції для підлітків із сексуальної освіти

Больше деталей участники могут узнать в заметке на Instagram.

Смотрите также
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах

Фото: Dialog Hub

Связанные темы:

сексуальне вихованняФонд Олени Пінчук
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь