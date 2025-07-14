Dialog Hub проведет бесплатные лекции для подростков по сексуальному воспитанию

Образовательное пространство Фонда Елены Пинчук Dialog Hub организует летнюю серию лекций по сексуальному образованию для подростков 12-17 лет.

Лекторами стали сексолог и блогер Ен, врач Анна Галаева, психолог Нонна Телюх и эксперт по безопасным отношениям Валентин Бобруйко.

Зарегистрировать ребенка для участия должен кто-то из взрослых, но на самой лекции присутствуют только подростки и лектор. Все лекции — бесплатные.

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— Мы до сих пор или игнорируем, или демонизируем сексуальное образование. Но на самом деле современное сексообразование — это лучший способ поддержать ребенка на пути взросления. Это о безопасности, согласии, здоровой сексуальности и уважении. И такой честный откровенный разговор — наша ответственность как взрослых. Именно поэтому мы начали серию открытых лекций в Dialog Hub — как пространство, которое поддерживает, учит и помогает формировать осознанное отношение к собственному телу и близости, — комментирует Ольга Сердюк, директор Фонда Елены Пинчук.

Лекции пройдут офлайн в Киеве в пространстве Dialog Hub (ул. Владимирская, 43).

Расписание лекций и как зарегистрироваться

17 июля в 16:00

Разговор о том, как фильмы для взрослых могут испортить наши представления о половом акте, наши желания и самооценку. Как понять, что правильно именно для тебя, а не для актеров на экране.

Лектор — Йен, сексолог, медицинский блогер, модель фильмов для взрослых.

Регистрация по ссылке.

31 июля в 16:00

Разговор о познании себя, собственных границах и активном согласии. Как звучит “да” и почему “нет” — это полноценный ответ.

Лектор — Анна Галаева, врач, популяризатор сексуального образования.

Регистрация по ссылке.

14 августа в 16:00

Разговор о принятии своего тела, осознание эмоций и то, как поддержать себя и помочь себе в сложные моменты.

Лектор — Нонна Телюх, психолог.

Регистрация по ссылке.

28 августа в 16:00

Разговор о том, что такое презервативы, как их выбирать и как ими пользоваться (в виде практикума).

Лектор — Валентин Бобруйко, социальный работник, эксперт по безопасным отношениям.

Регистрация по ссылке.

Больше деталей участники могут узнать в заметке на Instagram.

Фото: Dialog Hub

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