Новые тендерные правила Укравтодора: международные стандарты и работа для небольших фирм

Нововведения в тендерном секторе Укравтодора соответствуют международным тенденциям и правилам.

В частности, речь идет о новой типичной документации для проведения тендеров на закупки работ по ремонту, обслуживанию и строительству автодорог в Украине.

В Укравтодоре заверили, что переход к таким стандартам привлечет внимание иностранных компаний. Также в службе объяснили, почему опасения относительно новой методики со стороны оппонентов не объективны.

Читайте: Укравтодора выделят 19,3 млрд грн на строительство дорог

Проект предусматривает, что в зависимости от категории сложности дороги, к строительству или другим видам работ на таком объекте будут допускаться только те компании, которые уже имели соответствующий опыт.

При этом речь идет не только о выигранных тендерах, но и об уплаченных и, соответственно, выполненных.

– Важным фактором является появление среднесрочного планирования в дорожной отрасли. Оно позволяет не дробить участки лотами по 1-2 км, а выставлять на торги сразу большие объекты по 30-50 км, а для этого необходимы существенно более серьезные ресурсы. К тому же, если требования будут прописаны в стандартной документации – это минимизирует риски тендерного троллинга.

По словам представителей Укравтодора, требования к квалификации, опыту, наличию собственных лабораторий, людей, техники, асфальтовых заводов – практика, которая работает в США, Германии, Чехии, Италии, где жесткие требования к строителям больших важных объектов это обычное дело.

Также госслужба опровергла возможность картелизации – процесса, когда из-за давления крупных корпораций небольшие компании вытесняют с рынка. По данным системы Prozorro, количество новых участников и уникальных победителей на тендерах только растет.

– В 2020 году на строительство и ремонт дорог местного значения было выделено рекордные суммы – 22 млрд грн. И требования к их строительству и обслуживанию, согласно проекту рекомендаций, существенно ниже. Благодаря опыту, который постепенно будет накапливаться при работе с такими дорогами, категории будут повышать, – подытожили в Укравтодоре.

К слову, Укравтодор пообещал построить 9 объездных дорог в 2020 году.

Источник: Delo