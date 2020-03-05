Нові тендерні правила Укравтодору: міжнародні стандарти і робота для невеликих фірм

Нововведення у тендерному секторі Укравтодору відповідають міжнародним тенденціям та правилам.

Зокрема, йдеться про нову типову документацію для проведення тендерів на закупівлі робіт з ремонту, обслуговування та будівництва автодоріг в Україні.

В Укравтодорі запевнили, що перехід до таких стандартів приверне до участі в торгах іноземні компанії. Також у службі пояснили, чому побоювання нової методики з боку опонентів є необ’єктивними.

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Проект передбачає, що залежно від категорії складності дороги до будівництва або інших видів робіт на такому об’єкті будуть допускатися тільки ті компанії, які вже мали відповідний досвід.

Водночас йдеться не тільки про виграні тендери, а й про сплачені і, відповідно, виконані.

– Важливим фактором є поява середньострокового планування в дорожній галузі. Воно дозволяє не дробити ділянки лотами по 1-2 км, а виставляти на торги відразу великі об’єкти по 30-50 км, а для цього необхідні істотно більш серйозні ресурси. До того ж, якщо вимоги будуть прописані в стандартній документації – це мінімізує ризики тендерного троллінгу.

За словами представників Укравтодору, вимоги до кваліфікації, досвіду, наявності власних лабораторій, людей, техніки, асфальтних заводів – це практика, яка працює в США, Німеччині, Чехії, Італії, де жорсткі вимоги до будівельників великих важливих об’єктів є звичною справою.

Також держслужба спростувала можливу картелізацію – процес, коли через тиск великих корпорацій невеликі компанії витісняють з ринку. За даними системи Prozorro, кількість нових учасників і унікальних переможців на тендерах тільки зростає.

– У 2020 році на будівництво та ремонт доріг місцевого значення було виділено рекордну суму – 22 млрд грн. І вимоги до їх будівництва і обслуговування, згідно з проектом рекомендацій, істотно нижчі. Завдяки досвіду, який поступово накопичуватиметься під час роботи з такими дорогами, категорії будуть підвищувати, – підсумували в Укравтодорі.

До слова, Укравтодор пообіцяв збудувати 9 об’їздних доріг у 2020 році.

Джерело: Delo