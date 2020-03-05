Міністр соціальної політики Марина Лазебна вказала 481 480 грн доходів в електронній декларації за 2019 рік.
Крім того, у спільній власності з сином вона має квартиру площею 63,1 кв. м у Києві, володіє 56% житлового будинку (103,6 кв. м), земельною ділянкою (1 018 кв. м), 50% квартири (40, 5 кв. м) у Київській області.
Також Марина Лазебна вказала у декларації квартиру площею 31,7 кв. м у Росії.
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Чоловік Марини Лазебної володіє автомобілем Audi Q7 2017 року випуску, а син – Lexus RX 200T 2017 року випуску.
Детальніше про новопризначену міністра соціальної політики Марину Лазебну можна прочитати в нашому матеріалі.
Джерело: НАЗК
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