В метро Киева запускают 4G-интернет – первые станции

В Киевском метро на 5 марта запланирован демонстрационный запуск 4G.
Его совместно проведут Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Запуск 4G начнется с крайних станций метро и будет двигаться к центру.
Первой станцией, где можно будет воспользоваться скоростным интернетом, станет Академгородок.
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В дальнейшем 4G появится на станциях Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.
Он должен стать доступным на всех станциях и в тоннелях в конце 2020 или в начале 2021 года.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что 4G-связь на первых станциях метро Киева заработает уже весной.
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