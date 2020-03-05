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Факти / Україна

У метро Києва запускають 4G-інтернет – перші станції

У Київському метро на 5 березня запланований демонстраційний запуск 4G.

Його спільно проведуть Київстар, Vodafone Україна і lifecell. Запуск 4G почнеться з крайніх станцій метро і рухатиметься до центру.

Першою станцією, де можна буде скористатися швидкісним інтернетом, стане Академмістечко.

Читайте: Строки запуску знову перенесли: коли з’явиться метро на Виноградар

Надалі 4G з’явиться на станціях Житомирська, Святошин, Нивки, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі і Лук’янівська.

Він повинен стати доступним на всіх станціях і в тунелях в кінці 2020 або на початку 2021 року.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що 4G-зв’язок на перших станціях метро Києва запрацює уже навесні.

Джерело: Укрінформ

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