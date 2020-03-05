У метро Києва запускають 4G-інтернет – перші станції

У Київському метро на 5 березня запланований демонстраційний запуск 4G.
Його спільно проведуть Київстар, Vodafone Україна і lifecell. Запуск 4G почнеться з крайніх станцій метро і рухатиметься до центру.
Першою станцією, де можна буде скористатися швидкісним інтернетом, стане Академмістечко.
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Надалі 4G з’явиться на станціях Житомирська, Святошин, Нивки, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі і Лук’янівська.
Він повинен стати доступним на всіх станціях і в тунелях в кінці 2020 або на початку 2021 року.
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що 4G-зв’язок на перших станціях метро Києва запрацює уже навесні.
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