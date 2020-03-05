В Украине может появиться новое министерство – Зеленский о вакансиях в Кабмине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что консультации по вакантным местам в Кабмине до сих пор продолжаются.

– Вакантные места в Кабмине – это вопрос, в первую очередь, к премьер-министру. Пока идут консультации. Мы провели много времени, общаясь с людьми, которые живут в Украине, или с украинцами, работающими за рубежом. Хотим знать их видение, – заявил президент.

Он добавил, что нужна взвешенная позиция по таким приоритетным министерствам. Кроме того, он отметил, что существует вероятность создания в Украине нового ведомства.

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– По поводу первого вице-премьера, которого у нас не было – первого вице-премьера – министра экономики. Также стоит уделить внимание промышленности. Структуру предложит новый премьер-министр. Или это будет вице-премьер по промышленности, или будет строиться отдельное министерство. Я не знаю, хватит ли у него терпения, потому что полностью выстроить ведомство – это от пяти до девяти месяцев, – добавил Зеленский.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала пакетом за новый состав Кабмина. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля. Однако в правительстве остаются несколько вакансий на ключевые позиции, как то Минэкономики.