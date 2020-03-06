Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев – Шмыгаль

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уйдет с поста если не оправдает надежды украинцев.

Об этом он сообщил в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1, отвечая на блиц-вопросы.

– Я пойду с должности, если не оправдаю надежды украинцев, – сказал Шмыгаль.

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Отвечая на вопрос, в каких случаях он может отказать президенту Украины, Шмыгаль сказал:

– Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады приняли решение об увольнении Алексея Гончарука с поста премьер-министра, а вместе с ним ушел и весь Кабинет министров.

В тот же день на должность премьер-министра назначили Дениса Шмыгаля, а также проголосовали за руководителей министерств.