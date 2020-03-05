Дубилет останется, а медреформу продолжат – Шмыгаль о работе Кабмина

Обновленный состав Кабинета министров и в дальнейшем будет внедрять те реформы, которые начались во времена Алексея Гончарука.

Об этом в эфире программы Право на владу заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, новое правительство не собирается отказываться ни от одного члена команды, которая работала раньше.

– Каждый из них может найти себя и работать в интересах Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного из них, в том числе и от господина Дубилета. Он едет отдохнуть, но будет продолжать работу, – сказал премьер-министр.

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Вспомнил Шмыгаль и о нескольких важных реформах. Так, Кабмин и в дальнейшем будет внедрять медицинскую реформу, начатую Ульяной Супрун. Сейчас она завершена примерно на 80%.

Также правительство будет работать над открытием рынка земли, ведь у всех украинцев должно быть право распоряжаться своей землей и, при желании, продавать ее по рыночной цене.

Кроме того, в планах Кабмина – разработка стратегии касательно будущего Украины на ближайшие семь лет.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады приняли решение об увольнении Алексея Гончарука с поста премьер-министра, а вместе с ним ушел и весь Кабинет министров.

В тот же день на должность премьер-министра назначили Дениса Шмыгаля, а также проголосовали за руководителей министерств.

Сам Шмыгаль считает, что сейчас среди важных задач правительства – пересмотр бюджета на 2020 год.