Как управлять собственными эмоциями

Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете (Harvard University) и Стэнфордском исследовательском институте (Stanford Research Institute) показали, что 85% успеха человека в современном мире зависит от так называемых мягких навыков (soft skills) и только 15% от профессиональных твердых навыков ( hard skills).

Как же получить мягкие навыки, которым не учат в школах и университетах?

Информационный портал Факты ICTV и Ассоциация инновационного и цифрового образования в рамках реализации социального проекта Образовательный хаб города Киева дает возможность бесплатно овладеть навыками XXI века каждому украинцу, независимо от своего возраста.

Курс Эмоциональный интеллект, навык Эмоциональная гигиена

Каждый день объемы информации, что нас окружает, только становятся больше. И, к сожалению, не вся информация способствует возникновению положительных эмоций: политика, войны, экономические проблемы могут испортить настроение очень быстро.

Навык эмоциональной гигиены должен помочь вам фильтровать объемы информации и оставаться в хорошем настроении независимо от того, что происходит вокруг.

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Если вы хотите продолжить осваивать навык Эмоциональная гигиена – заходите на портал социального проекта Образовательный хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого eduhub.in.ua, где вы совершенно бесплатно, по инновационной модели смешанного обучения (blended learning), в которой эффективно сочетается онлайн обучение с практическими тренингами, сможете приобрести этот и много других полезных навыков.

Они помогут вам получить работу своей мечты, открыть собственное дело, улучшить взаимопонимание с близкими и друзьями и просто почувствовать себя счастливым и успешным человеком.

Напомним, ранее мы писали, что 22 февраля в Киеве прошло беспрецедентное событие в сфере образования – непрерывный десятичасовой телевизионный Образовательный марафон, во время которого 30 профессиональных украинских тренеров в прямом эфире на телеканале Киев провели авторские мастер-классы.