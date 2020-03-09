Як керувати власними емоціями

Результати дослідження, проведеного у Гарвардському університеті (Harvard University) та Стенфордському дослідницькому інституті (Stanford Research Institute), показали, що 85% успіху людини у сучасному світі залежить від так званих м’яких навичок (soft skills) і тільки 15% від професійних твердих навичок (hard skills).

Як же отримати м’які навички, яким не вчать у школах та університетах?

Інформаційний портал Факти ICTV та Асоціація інноваційної та цифрової освіти в рамках реалізації соціального проекту Освітній хаб міста Києва надає можливість безкоштовно оволодіти навичками ХХІ століття кожному українцю, незалежно від свого віку.

Курс Емоційний інтелект, навичка Емоційна гігієна

Кожного дня обсяги інформації, що нас оточує, лише зростають. І, на жаль, не вся інформація сприяє виникненню позитивних емоцій: політика, війни, економічні проблеми можуть зіпсувати настрій дуже швидко.

Навичка емоційної гігієни повинна допомогти вам фільтрувати обсяги інформації та залишатися в доброму гуморі незалежно від того, що відбувається навкруги.

Читайте: Освітній хаб міста Києва – це територія нових можливостей для кожного

Якщо ви хочете продовжити опановувати навичку Емоційна гігієна – заходьте на портал соціального проекту Освітній хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного eduhub.in.ua, де ви абсолютно безкоштовно, за інноваційною моделлю змішаного навчання (blended learning), в якій ефективно поєднується онлайн навчання із практичними тренінгами, зможете набути цю та багато інших корисних навичок.

Вони допоможуть вам отримати роботу своєї мрії, відкрити власну справу, покращити взаєморозуміння із близькими та друзями і просто відчути себе щасливою та успішною людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 22 лютого в Києві пройшла безпрецедентна подія в сфері освіти – безперервний десятигодинний телевізійний Освітній марафон, під час якого 30 професійних українських тренерів у прямому ефірі на телеканалі Київ провели авторські майстер-класи.