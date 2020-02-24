Киев установил рекорд в образовании

22 февраля в Киеве прошло беспрецедентное событие в сфере образования – непрерывный десятичасовой телевизионный Образовательный марафон, во время которого 30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, продажам, ораторскому искусству, тайм-менеджменту и другому, в прямом эфире на телеканале Киев провели авторские мастер-классы.

В конце Образовательного марафона организаторам вручили соответствующий сертификат установления в столице Украины национального рекорда Самый непрерывный телевизионный марафон образовательной тематики в прямом эфире.

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Директор Образовательного хаба Мария Богуслав стала инициатором проведения Образовательного марафона.

– Мы благодарны ведущим украинским тренерам за то, что приняли участие в этом событии, руководству телеканала Киев за предоставление 10 часов эфирного времени для трансляции образовательного марафона и мэру Киева Виталию Кличко за поддержку нашей инициативы. Для нас 2020 год начался успешно и мы планируем в течение всего года проводить интересные инновационные образовательные мероприятия, ведь миссия Образовательного хаба – превратить Киев в территорию новых возможностей для каждого, предоставив киевлянам возможность получать необходимые навыки XXI века, независимо от возраста и сферы деятельности, – сказала Мария Богуслав.

Соавторами рекорда стали: Ассоциация инновационного и цифрового образования, ТРК Киев и спикеры образовательного марафона: Виталий Зубков, Александр Стручаев, Уляна Супрун, Павел Ковчег, Василий Пехньо, ​​Алина Сугаренко, Наталья Лисневская, Вячеслав Толкованов, Юрий Макаров, Сергей Тараненко, Владимир Спиваковский, Олеся Виецкая, Виктория Данилевская, Олег Шпилин, Наталья Сидорко, Ольга Руднева, Андрей Длигач, Владимир Страшко, Юлия Бех, Татьяна Швацкая, Денис Зеленов, Яна Агоева, Анна Просветова, Мария Богуслав, Сергей Мамаев, Александр Олешко, Ярослав Притыкин, Петр Синегуб, Людмила Богуш и Ваче Давтян.

Напомним, ранее мы писали, почему Образовательный хаб – это территория новых возможностей и какие планы на 2020 год поставил перед собой проект.