PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Враг на Донбассе применяет минометы и дроны: 10 обстрелов, есть раненый

В зоне ООС враг 10 раз обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, беспилотника, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, четыре обстрела зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки Восток. Возле Широкино и Гнутово боевики с беспилотных летательных аппаратов сбросили два заряда ВОГ-17 на крышу автомобиля с эмблемой Красного креста.

Еще шесть нарушений режима тишины – в районе оперативно-тактической группировки Север.

Читайте: Обстрел под Марьинкой: пожар уничтожил украинский опорный пункт

За последние сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение.

С началом суток 10 марта оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в результате сброса взрывчатки на санитарный автомобиль никто не пострадал. Однако соответствующие действия указывают на пренебрежение правилами международного гуманитарного права по ведению боевых действий.

Источник: ООС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка