Враг на Донбассе применяет минометы и дроны: 10 обстрелов, есть раненый

В зоне ООС враг 10 раз обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, беспилотника, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, четыре обстрела зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки Восток. Возле Широкино и Гнутово боевики с беспилотных летательных аппаратов сбросили два заряда ВОГ-17 на крышу автомобиля с эмблемой Красного креста.

Еще шесть нарушений режима тишины – в районе оперативно-тактической группировки Север.

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За последние сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение.

С началом суток 10 марта оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в результате сброса взрывчатки на санитарный автомобиль никто не пострадал. Однако соответствующие действия указывают на пренебрежение правилами международного гуманитарного права по ведению боевых действий.

Источник: ООС