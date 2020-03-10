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Факти / Україна

Ворог на Донбасі застосовує міномети та дрони: 10 обстрілів, є поранений

У зоні ООС ворог 10 разів обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, безпілотника, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, чотири обстріли зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання Схід. Біля Широкиного та Гнутового бойовики з безпілотних літальних апаратів скинули два заряди ВОГ-17 на дах автомобіля з емблемою Червоного хреста.

Ще шість порушень режиму тиші – у районі оперативно-тактичного угруповання Північ.

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За останню добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове ураження.

З початку доби 10 березня окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, внаслідок скидання вибухівки на санітарний автомобіль ніхто не постраждав. Однак відповідні дії вказують на нехтування правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій.

Джерело: ООС

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