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Факты / Украина / Общество

Очереди как на Новый год! Киевляне сгребают в супермаркетах гречку и туалетную бумагу

В Киеве для противодействия распространения коронавируса объявили ограничительные мероприятия.

В столичных супермаркетах начался ажиотаж. Люди разбирают все продукты и на кассах образовываются огромные очереди.

В первую очередь покупатели кладут в свои корзины макароны, туалетную бумагу и гречку, сообщает журналист Фактов ICTV.

  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
  • Ситуация в столичных супермаркетах
Очереди как на Новый год! Киевляне сгребают в супермаркетах гречку и туалетную бумагу / 7 фотографий

С 12 марта в Киеве ограничат проведение спортивных мероприятий , приостановят работу театров, кинотеатров, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

Читайте: В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, вузы и ограничивают массовые мероприятия

Также в Киеве из-за введения карантина перенесли даты сдачи пробного внешнего оценивания.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019.

В Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

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