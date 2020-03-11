













Очереди как на Новый год! Киевляне сгребают в супермаркетах гречку и туалетную бумагу / 7 фотографий

С 12 марта в Киеве ограничат проведение спортивных мероприятий , приостановят работу театров, кинотеатров, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

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Также в Киеве из-за введения карантина перенесли даты сдачи пробного внешнего оценивания.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019.

В Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.