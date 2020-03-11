













Черги як на Новий рік! Кияни згрібають у супермаркетах гречку та туалетний папір / 7 фотографий

З 12 березня в Києві обмежать проведення спортивних заходів, призупинять роботу театрів, кінотеатрів, роботу розважальних центрів, розважальних зон в торгових центрах.

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Також в Києві через введення карантину перенесли дати складання пробного зовнішнього оцінювання.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив в столиці карантин через поширення коронавірусу Covid-2019.

В Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.