Курс доллара в украинских банках и обменниках 11.03.2020

11 марта Национальный регулятор установил, что за один доллар придется заплатить 25 грн 31 коп. Евро остановилось на уровне 28 грн 79 коп.

Курсы валют в украинских банках по состоянию на 11 марта 2020 заметно изменился.

Приватбанк — покупка 25.15 грн за доллар; продаж — 25.91. грн;

— покупка 25.15 грн за доллар; продаж — 25.91. грн; Ощадбанк — покупка 24.90 грн за доллар; продаж — 25.90. грн;

— покупка 24.90 грн за доллар; продаж — 25.90. грн; Райффайзен Банк Аваль — покупка 25.15 грн за доллар; продаж — 25.85. грн;

— покупка 25.15 грн за доллар; продаж — 25.85. грн; Таскомбанк — покупка 25.35 грн за доллар; продаж — 25.65. грн;

— покупка 25.35 грн за доллар; продаж — 25.65. грн; ПУМБ — покупка 25.30 грн за доллар; продаж — 25.80. грн;

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Напомним, обвал цен на нефть, который состоялся 9 марта, всколыхнул мировую экономику. Цена за баррель нефти марки Brent упала на 30% и составила $31,4. И хотя к концу дня цена немного поднялась, эксперты назвали это самым масштабным падением со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Источник: Finance.ua