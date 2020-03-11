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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна падает: курс доллара в украинских банках и обменниках

11 марта Национальный регулятор установил, что за один доллар придется заплатить 25 грн 31 коп. Евро остановилось на уровне 28 грн 79 коп.

Курсы валют в украинских банках по состоянию на 11 марта 2020 заметно изменился.

  • Приватбанк — покупка 25.15 грн за доллар; продаж — 25.91. грн;
  • Ощадбанк — покупка 24.90 грн за доллар; продаж — 25.90. грн;
  • Райффайзен Банк Аваль — покупка 25.15 грн за доллар; продаж — 25.85. грн;
  • Таскомбанк — покупка 25.35 грн за доллар; продаж — 25.65. грн;
  • ПУМБ — покупка 25.30 грн за доллар; продаж — 25.80. грн;

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Курс доллара в украинских банках и обменниках 11.03.2020

Напомним, обвал цен на нефть, который состоялся 9 марта, всколыхнул мировую экономику. Цена за баррель нефти марки Brent упала на 30% и составила $31,4. И хотя к концу дня цена немного поднялась, эксперты назвали это самым масштабным падением со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Источник: Finance.ua

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