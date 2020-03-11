Курс долара в українських банках і обмінниках 11.03.2020

11 березня Національний регулятор встановив, що за один долар доведеться заплатити 25 грн 31 коп. Євро зупинилося на рівні 28 грн 79 коп.

Курси валют в українських банках станом на 11 березня 2020 року помітно змінився.

Приватбанк – купівля долара 25.15 грн; продаж – 25.91. грн;

– купівля долара 25.15 грн; продаж – 25.91. грн; Ощадбанк – купівля долара 24.90 грн; продаж – 25.90. грн;

– купівля долара 24.90 грн; продаж – 25.90. грн; Райффайзен Банк Аваль – купівля долара 25.15 грн; продаж – 25.85. грн;

– купівля долара 25.15 грн; продаж – 25.85. грн; Таскомбанк – купівля долара 25.35 грн; продаж – 25.65. грн;

– купівля долара 25.35 грн; продаж – 25.65. грн; ПУМБ – купівля долара 25.30 грн; продаж – 25.80. грн;

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Нагадаємо, обвал цін на нафту, який відбувся 9 березня, сколихнув світову економіку. Ціна за барель нафти марки Brent впала на 30% і склала $31,4. І хоч до кінця дня ціна трохи підвищилась, експерти назвали це наймасштабнішим падінням з часів війни у Перській затоці у 1991 році.

Джерело: Finance.ua