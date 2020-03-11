Обсудили выборы в США и борьбу с коррупцией: как прошел Диалог о будущем: Украина-США

По результатам проведения праймериз, большинство кандидатов на пост президента США от Демократической партии призвали своих сторонников поддержать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп имеет неплохие шансы на повторное избрание и победу, но в любом случае этот политический поединок не будет легким.

Выборы, которые должны состояться 3 ноября этого года, станут позиционным противостоянием двух оппонентов, у которых уже есть взаимная история обвинений и расследований.

Украинский контекст президентских выборов в США

Президентские выборы в США всегда проходят в условиях острой конкуренции между представителями Демократической и Республиканской партий.

Нынешние выборы будут бескомпромиссными, ставки высоки, борьба между Дональдом Трампом и представителем Демократической партии будет на концептуальном уровне. От этого будет зависеть развитие крупнейшей экономики мира, которая задает вектор для большинства других стран.

Недавно после провала на праймериз миллиардер Майкл Блумберг вышел из предвыборной гонки. Так же поступили сенатор-демократ из штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Все они призвали своих сторонников поддержать на выборах президента США Джо Байдена. Так что он будет наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.

Украина во внутренней американской политике фигурирует преимущественно в скандальном контексте и вследствие этого дает высокий уровень токсичности.

До октября 2019 года сын Джо Байдена Хантер работал в украинской газодобывающей компании Бурисма, республиканцы обвиняли его в злоупотреблениях, пытаясь таким путем скомпрометировать его отца.

Демократы в ответ использовали телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля 2019 года, чтобы обвинить Трампа в давлении на Украину.

В этом контексте оптимальным подходом для налаживания двустороннего взаимодействия Украины и США является взвешенная политика на межгосударственном официальном уровне и налаживания неправительственной взаимодействия на уровне политиков, предпринимателей и общественных организаций.

Приоритеты современной политики: интересы и взаимодействие

01-05 марта Вашингтоне прошел двусторонний украинского американский экспертный неправительственный форум Диалог о будущем: Украина-США. Организаторами мероприятия стали Институт демократии и развития Polita, а также консалтинговая компания SIC Group Ukraine.

В рамках форума в столице США прошел ряд встреч, во время которых представители украинской делегации и американские эксперты обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, экономической, торговой и других плоскостях.

Модератором встреч членов украинской делегации с представителями американского политического и бизнес-истеблишмента была руководитель украинской делегации Екатерина Одарченко — известный украинский политический эксперт, президент Института демократии и развития Polita, основатель SIC Group Ukraine, инициатор создания политической партии Национальная платформа.

3 марта состоялась встреча украинской неправительственной делегации с советником президента США Дональда Трампа Майклом Капуто, влиятельным американским политическим деятелем республиканской партии, политтехнологом, экспертом в сфере медиа.

Майкл Капуто работал с несколькими президентами США: в конце 1980-х гг. — с Рональдом Рейганом, в начале 1990-х — с Джорджем Бушем-старшим. Во время избирательной кампании Дональда Трампа был его советником по вопросам коммуникаций.

Во время встречи участница украинской делегации, основатель и исполнительный директор благотворительного Безопасное небо Анна Мищенко поинтересовалась мнением эксперта относительно современных трендов в международной политике.

Майкл Капуто отметил, что на глобальном уровне, а также непосредственно во многих странах основным трендом становится популизм, а не ответственная политика. Это повышает риски и вредит устойчивому развитию в глобальном контексте.

По его словам, эта проблема типична для стран Евросоюза, США, Великобритании, Украины.

Основная причина популистской политики заключается в том, что во многих странах случайные люди поднимаются в высшие властные эшелоны. Из-за этого возникают недоразумения как на правительственном уровне так и бизнес-среде.

Во время встречи Майкл Капуто отметил, что несмотря на любые попытки несанкционированного воздействия, никто не должен влиять на политику Украины вместо нее.

По его словам, ни Евросоюз, ни США не могут вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Украины. Для украинского правительства интересы Украины и украинского народа должны быть приоритетными. На ответственные должности должны назначаться профессионалы, специалисты в своих областях.

Как отметил во время диалога с Майклом Капуто представитель украинской делегации, эксперт по вопросам международных отношений Нил Предместников, в Украине и мире широкий резонанс также получил скандал со сменой руководства государственного учреждения Госгидрография.

Министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение правительства освобождение эффективного менеджера Александра Щипцова и назначение на его место Дмитрия Падакина, который был освобожден раньше из-за подозрений в злоупотреблениях.

Об этом деле вписали европейские средства массовой информации, в частности корреспонденты Ерепортера. Майкл Капуто отметил, что это не здоровая ситуация, и именно преодоление таких внутренних явлений поможет Украине в ее развитии.

Борьба с коррупцией — важная составляющая политики

Во время встреч в США, которые проходили в рамках диалога о будущем, большинство американских экспертов отмечали, что для налаживания эффективного взаимодействия необходимы конкретные результаты в борьбе с коррупцией.

Для Украины эта проблема является чрезвычайно актуальной, поэтому в американских политических кругах ожидают именно конкретных результатов.

Несмотря на то, что в Украине создано несколько специализированных антикоррупционных органов, эффективность их деятельности чрезвычайно низка. В результате финансовая помощь США на преодоление коррупции в Украине используется неэффективно.

Свидетельством неэффективности украинских антикоррупционных органов является регулярные визиты директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника к дому экс-президента Украины Петра Порошенко во время его каденции на посту главы государства.

Это очевидное свидетельство управляемости антикоррупционных органов и их низкой эффективности. За время деятельности антикоррупционных органов никаких весомых результатов нет. Эти органы не оправдали общественных ожиданий, и полностью дискредитировали идею эффективной борьбы с коррупцией.

Вместо реальной борьбы с коррупцией, антикоррупционные органы компроментируют себя, генерируя «притянуты за уши» дела в Укроборонпроме.

Настоящие преступников избегают ответственности, зато делаются попытки привлечь к ответственности Павла Барбуль — экс-главы ГП Спецтехноэкспорт.

Ему инкриминируют выплаты комиссионных лоббистам украинских компаний на внешних рынках, но все эти выплаты осуществлялись в соответствии с официально подписанных договоров.

За время своего руководства Павел Барбул привлек на оборонные предприятия заказов более чем на $500 млн. За высокую эффективность он был отмечен Председателем ГП Укроборонпрома Айварас Абрамавичусом.

Такие примеры и много других громких скандалов влияют на ухудшение репутации Украины в мире. Поскольку в деловом мире и в политических кругах США репутация имеет принципиально важное значение, Украине необходимо качественно изменить подходы к управлению репутацией как на государственном уровне, так и в общественной среде.

Глобальные тенденции экономического развития

Во время встречи с ведущим специалистом Всемирного банка Прасаною Лал Дас и служащими Международной финансовой корпорации состоялась продуктивная дискуссия по основным тенденциям современного экономического развития в мире и органического сочетания национальных экономических интересов и взаимодействия с международными финансовыми организациями.

Партнер международной инвестиционной компании Base capital management, член правления Украинской ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов, руководитель ряда проектов по привлечению иностранных инвестиций в Украину Тимур Чмерук во время диалога поинтересовался у представителей Всемирного банка, какой должна быть государственная политика по привлечению инвестиций, как внутренних , так и внешних для развития экономики.

Этот вопрос актуален для Украины, так как возможен просмотр зеленого тарифа — специальной закупочной цены электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Расценки на зеленую электроэнергию установлены в размере 0,15-0,18 евро за каждый кВт электроэнергии. Возможен пересмотр тарифов станет очевидным сигналом инвесторам о том, что любые правила и условия могут быть изменены.

Прасана Лал Дас отметил, что в значительной степени объем привлеченных инвестиций зависит от институциональных условий, созданных правительством, неизменностью законодательства на этапе окупаемости вложенных инвестиций, гарантированной защиты прав собственности инвестора.

Изменение правил при реализации инвестиционного проекта сигнализирует инвесторам о том, что среда неустойчива, а уровень рисков капиталовложения высок.

Управляющий активами, эксперт в области международных финансовых рынков, член совета директоров Ассоциации участников биржевых рынков Михаил Ритчер во время дискуссии спросил экспертов группы Всемирного Банка о модели фондового рынка и Робо-Едвайзинга (Robo-Advising) в развивающихся странах, о перспективах развития фондового рынка Украины при условии уменьшения количества эмитентов ценных бумаг, отсутствии качественного интернет-трейдинга.

Прасана Лал Дас отметил, что основной составляющей функционирования фондового рынка является реальный сектор экономики. Эмитенты ценных бумаг заинтересованы в сильном фондовом рынке, но кроме продавцов на рынке должны быть также платежеспособные покупатели.

— Если же спрос на ценные бумаги недостаточен, это приводит к их обесцениванию и падению котировок, уменьшению количества операций. В таком случае рынок не сможет генерировать необходимый ресурс и создавать высоколиквидные активы, — рассказал он.

CEO Международных Авиалиний Украины — Евгений Дыхне поинтересовался у представителя Всемирного банка готов ли этот институт финансировать инфраструктурные проекты в Украине, а именно инвестировать средства в карго-терминал в Международном аэропорту Борисполь.

Господин Прасана посоветовал членам украинской делегации предоставлять целевые проекты по аналитике для их рассмотрения и утверждения, если все обоснования будут четкими и корректными, то не видят никаких причин, чтобы не рассматривать эти программы, особенно в том контексте, что субъектом представления может быть отдельная организация, муниципалитет, компания и т. д., а не страна в целом.

Участники встреч и обсуждений в рамках Диалога о будущем: Украина-США по результатам проведенных обсуждений и дискуссий констатировали налаживание эффективных коммуникаций на уровне межгосударственных институтов и определили ориентиры расширения будущего сотрудничества.

Представители украинской делегации поблагодарили американских экспертов за аналитические выводы, дельные советы и поддержку Украине на уровне американского политического истеблишмента.

В благодарность Екатерина Одарченко представила американским коллегам художественный альбом с репродукциями заслуженного художника Украины Владимира Козюка Винницкая область — сердце Украины.

Официальным партнером мероприятия является Base Capital Management, официальным перевозчиком — Международные авиалинии Украины (Ukraine International Airlines).

Напомним, с 1 по 5 марта в Вашингтоне прошел ряд встреч и мероприятий Диалога о будущем: Украина-США.