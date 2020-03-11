Обговорили вибори в США та боротьбу з корупцією: як пройшов Діалог про майбутнє: Україна-США

За результатами проведення праймеріз, більшість кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії закликали своїх прихильників підтримати кандидатуру колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп має непогані шанси на повторне обрання і перемогу, але в будь-якому випадку цей політичний двобій не буде легким.

Вибори, які мають відбутися 3 листопада цього року, стануть позиційним протистоянням двох опонентів, у яких вже є взаємна історія звинувачень і розслідувань.

Український контекст президентських виборів у США

Президентські вибори у США завжди проходять за умов гострої конкуренції між представниками Демократичної та Республіканської партій.

Нинішні вибори будуть безкомпромісними, ставки високі, боротьба між Дональдом Трампом та представником Демократичної партії буде на концептуальному рівні. Від цього залежатиме розвиток найбільшої економіки світу, яка задає вектор для більшості інших країн.

Нещодавно після провалу на праймеріз мільярдер Майкл Блумберг вийшов з передвиборчих перегонів. Так само вчинили сенатор-демократ зі штату Массачусетс Елізабет Уоррен та сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс.

Всі вони закликала своїх прихильників підтримати на виборах президента США Джо Байдена. Отже він буде найімовірнішим кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах.

Україна у внутрішній американській політиці фігурує переважно у скандальному контексті та внаслідок цього має високий рівень токсичності.

До жовтня 2019 року син Джо Байдена Хантер працював в українській газовидобувній компанії Бурісма, республіканці звинувачували його в зловживаннях, намагаючись таким шляхом скомпроментувати його батька.

Демократи у відповідь використали телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбулася 25 липня 2019 року, щоб звинуватити Трампа в тиску на Україну.

У цьому контексті оптимальним підходом для налагодження двосторонньої взаємодії України та США є зважена політика на міждержавному офіційному рівні та налагодження неурядової взаємодії на рівні політиків, підприємців і громадських організацій.

Пріоритети сучасної політики: інтереси та взаємодія

01-05 березня Вашингтоні пройшов двосторонній українсько-американський експертний неурядовий форум Діалог про майбутнє: Україна-США. Організаторами заходу стали Інститут демократії та розвитку Polita, а також консалтингова компанія SIC Group Ukraine.

У рамках форуму в столиці США відбулася низка зустрічей, під час яких представники української делегації та американські експерти обговорили найактуальніші питання взаємодії у політичній, економічній, торгівельній та інших площинах.

Модератором зустрічей членів української делегації з представниками американського політичного та бізнесового істеблішменту була керівник україснької делегації Катерина Одарченко – відомий український політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку Polita, засновник SIC Group Ukraine, ініціатор створення політичної партії Національна платформа.

3 березня відбулася зустріч української неурядової делегації з радником президента США Дональда Трампа Майклом Капуто, впливовим американським політичним діячем республіканської партії, політтехнологом, експертом у сфері медіа.

Майкл Капуто працював з кількома президентами США: наприкінці 1980-х рр. – з Рональдом Рейганом, на початку 1990-х – з Джорджем Бушем-старшим. Під час виборчої кампанії Дональда Трампа був його радником з питань комунікацій.

Під час зустрічі учасниця української делегації, засновник та виконавчий директор благодійного Безпечне небо Анна Міщенко поцікавилася думкою експерта щодо сучасних трендів у міжнародній політиці.

Майкл Капуто зазначив, що на глобальному рівні, а також безпосередньо у багатьох країнах основним трендом стає популізм, а не відповідальна політика. Це підвищує ризики і шкодить стійкому розвитку в глобальному контексті.

За його словами, ця проблема є типовою для країн Євросоюзу, США, Великої Британії, України.

Основна причина популістичної політики полягає в тому, що в багатьох країнах випадкові люди піднімаються у вищі владні ешелони. Через це виникають непорозуміння як на урядовому рівні так і бізнес-середовищі.

Під час зустрічі Майкл Капуто наголосив, що незважаючи на будь-які спроби несанкціонованого впливу, ніхто не повинен впливати на політику України замість неї.

За його словами, ані Євросоюз, ані США не можуть втручатися у внутрішню і зовнішню політику України. Для українського уряду інтереси України і українського народу мають бути пріоритетними. На відповідальні посади мають призначатися професіонали, фахівці у своїх галузях.

Як зазначив під час діалогу з Майклом Капуто представник української делегації, експерт з питань міжнародних відносин Ніл Предместніков, в Україні і світі широкого резонансу також набув скандал зі зміною керівництва державної установи Держгідрографія.

Міністерство інфраструктури України внесло на розгляд уряду звільнення ефективного менеджера Олександра Щипцова і призначення на його місце Дмитра Падакіна, який був звільнений раніше через підозри у зловживаннях.

Про цю справу вписали європейські засоби масової інформації, зокрема кореспонденти Єрепортера. Майкл Капуто зазначив, що це не здорова ситуація, і саме подолання таких внутрішніх явищ допоможе Україні у її розвитку.

Боротьба з корупцією – важлива складова політики

Під час зустрічей у США, які відбувалися в рамках діалогу про майбутнє, більшість американських експертів наголошували на тому, що для налагодження ефективної взаємодії необхідні конкретні результати в боротьбі з корупцією.

Для України ця проблема є надзвичайно актуальною, тому в американських політичних колах очікують саме конкретних результатів.

Незважаючи на те, що в Україні створено кілька спеціалізованих антикорупційних органів, ефективність їхньої діяльності надзвичайно низька. Внаслідок цього фінансова допомога США на подолання корупції в Україні використовується неефективно.

Свідчення неефективності українських антикорупційних органів є регулярні візити директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника до будинку екс-президента України Петра Порошенка під час його каденції на посаді глави держави.

Це очевидне свідчення керованості антикорупційних органів та їхньої низької ефективності. За час діяльності антикорупційних органів жодних вагомих результатів немає. Ці органи не виправдали суспільних очікувань, і повністю дискредитували ідею ефективної боротьби з корупцією.

Замість реальної боротьби з корупцією, антикорупційні органи компроментують себе, генеруючи “притягнуті за вуха” справи в Укроборонпромі.

Справжні злочинців уникають відповідальності, натомість робляться спроби притягти до відповідальності Павла Барбула – екс-очільника ДП Спецтехноекспорт.

Йому інкримінують виплати комісійних лобістам українських компаній на зовнішніх ринках, але всі ці виплати здійснювалися відповідно до офіційно підписаних договорів.

За час свого керівництва Павло Барбул залучив на оборонні підприємства замовлень на понад $500 млн. За високу ефективність він був відзначений Головою ДП Укроборонпрому Айварасом Абрамавічусом.

Такі приклади та багато інших гучних скандалів впливають на погіршення репутації України у світі. Оскільки в діловому світі та в політичних колах США репутація має принципово важливе значення, Україні необхідно якісно змінити підходи до управління репутацією як на державному рівні, так і в суспільному середовищі.

Глобальні тенденції економічного розвитку

Під час зустрічі з провідним спеціалістом Світового банку Прасаною Лал Дас та службовцями Міжнародної фінансової корпорації відбулася продуктивна дискусія щодо основних тенденцій сучасного економічного розвитку у світі та органічного поєднання національних економічних інтересів і взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями.

Партнер міжнародної інвестиційної компанії Base capital management, член правління Української асоціації професіоналів у сфері GR і лобістів, керівник низки проектів із залучення іноземних інвестицій в Україну Тимур Чмерук під час діалогу поцікавився у представників Світового Банку, якою має бути державна політика щодо залучення інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх для розвитку економіки.

Це питання актуальне для України, оскільки можливий перегляд зеленого тарифу – спеціальної закупівельної ціни електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.

Розцінки на зелену електроенергію встановлені в розмірі 0,15-0,18 євро за кожен кВт електроенергії. Можливий перегляд тарифів стане очевидним сигналом інвесторам про те, що будь-які правила і умови можуть бути змінені.

Прасана Лал Дас наголосив, що значною мірою обсяг залучених інвестицій залежить від інституційних умов, створених урядом, незмінністю законодавства на етапі окупності вкладених інвестицій, гарантованого захисту прав власності інвестора.

Зміна правил під час реалізації інвестиційного проекту сигналізує інвесторам про те, що середовище нестійке, а рівень ризиків капіталовкладення високий.

Керуючий активами, експерт в сфері міжнародних фінансових ринків, член ради директорів Асоціації учасників біржових ринків Михайло Рітчер під час дискусії запитав експертів групи Світового Банку про модель фондового ринку і Робо-Едвайзинга (Robo-Advising) у країнах, що розвиваються, про перспективи розвитку фондового ринку України за умови зменшення кількості емітентів цінних паперів, відсутності якісного інтернет-трейдингу.

Прасана Лал Дас зазначив, що основною складовою функціонування фондового ринку є реальний сектор економіки. Емітенти цінних паперів зацікавлені в сильному фондовому ринку, але окрім продавців на ринку мають бути також платоспроможні покупці.

– Якщо ж попит на цінні папери недостатній, це призводить до їх знецінення і падіння котирувань, зменшення кількості операцій. У такому випадку ринок не зможе генерувати необхідний ресурс і створювати високоліквідні активи, – розповів він.

CEO Міжнародних Авіаліній України – Євгеній Дихне поцікавився у представника Світового Банку чи готовий цей інститут фінансувати інфраструктурні проекти в Україні, а саме інвестувати кошти в карго-термінал у Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Пан Прасана порадив членам української делегації надавати цільові проекти з аналітикою для їхнього розгляду і затвердження, якщо всі обґрунтування будуть чіткими та коректними, то не бачать жодних причин, щоб не розглядати ці програми, особливо в тому контексті, що суб’єктом подання може бути окрема організація, муніципалітет, компанія тощо, а не країна загалом.

Учасники зустрічей і обговорень в рамках Діалогу про майбутнє: Україна-США за результатом проведених обговорень та дискусій констатували налагодження ефективних комунікацій на рівні міждержавних інституцій і визначили орієнтири розширення майбутньої співпраці.

Представники української делегації подякували американським експертам за аналітичні висновки, слушні поради і підтримку України на рівні американського політичного істеблішменту.

На знак вдячності Катерина Одарченко презентувала американським колегам мистецький альбом з репродукціями заслуженого художника України Володимира Козюка Вінниччина – серце України.

Офіційним партнером заходу є Base Capital Management, офіційним перевізником – Міжнародні авіалінії України (Ukraine International Airlines).

Нагадаємо, з 1 до 5 березня у Вашингтоні пройшла низка зустрічей і заходів Діалогу про майбутнє: Україна-США.