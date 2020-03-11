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Факты / Украина / Общество

Тамара, Лена, Винница: украинки повредили известную фреску Рафаэля в Ватикане

Внимательный посетитель Апостольского дворца в Ватикане заметил странную надпись в станцах Рафаэля (с итальянского Stanze di Raffaello — комнаты Рафаэля).

Оказалось, винничанки Тамара и Лена оставили свою подпись на одной из фресок великого художника Рафаэля Санти.

Украинки с Винницы повредили фреску Рафаэля в Ватикане

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Автору видео не удалось прокомментировать увиденное — он просто не смог подобрать слов.

— Просто ужас. Это — неуважение. Это сделали очень нехорошие люди.

На видео также заметно много похожих надписей на других языках.

Комнаты Рафаэля находятся в знаменитом дворце Пап. На стенах изображены четыре фрески с общей темой — духовной деятельностью человека.

Рафаэль вместе со своими учениками расписывали эти комнаты в начале XVI века.

Ранее Факты ICTV рассказывали о киевлянине, который оторвал 50 м праздничной гирлянды на Аллее художников. По словам правоохранителей, вандалу грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Dreamstime

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