Украинки с Винницы повредили фреску Рафаэля в Ватикане

Внимательный посетитель Апостольского дворца в Ватикане заметил странную надпись в станцах Рафаэля (с итальянского Stanze di Raffaello — комнаты Рафаэля).

Оказалось, винничанки Тамара и Лена оставили свою подпись на одной из фресок великого художника Рафаэля Санти.

Читайте: В Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса

Автору видео не удалось прокомментировать увиденное — он просто не смог подобрать слов.

— Просто ужас. Это — неуважение. Это сделали очень нехорошие люди.

На видео также заметно много похожих надписей на других языках.

Комнаты Рафаэля находятся в знаменитом дворце Пап. На стенах изображены четыре фрески с общей темой — духовной деятельностью человека.

Рафаэль вместе со своими учениками расписывали эти комнаты в начале XVI века.

Ранее Факты ICTV рассказывали о киевлянине, который оторвал 50 м праздничной гирлянды на Аллее художников. По словам правоохранителей, вандалу грозит до 5 лет тюрьмы.