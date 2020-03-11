Українки з Вінниці пошкодили фреску Рафаеля у Ватикані

Уважний відвідувач Апостольського палацу у Ватикані помітив дивний напис у станцях Рафаеля (італійською Stanze di Raffaello – кімнати Рафаеля).

Виявилось, вінничанки Тамара і Лєна залишили свій підпис на одній із фресок великого митця Рафаеля Санті.

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Автору відео не вдалось влучно прокоментувати побачене – він просто не зміг підібрати слів.

– Просто жахливо. Це – неповага. Це зробили дуже нехороші люди.

На відео також помітно багато схожих написів іншими мовами.

Кімнати Рафаеля знаходяться у знаменитому палаці Пап. На стінах зображено чотири фрески із загальною темою – духовною діяльністю людини.

Рафаель разом зі своїми учнями розписували їх на початку XVI століття.

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