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Факти / Україна / Суспільство

Тамара, Лєна, Вінниця: українки пошкодили відому фреску Рафаеля у Ватикані

Уважний відвідувач Апостольського палацу у Ватикані помітив дивний напис у станцях Рафаеля (італійською Stanze di Raffaello – кімнати Рафаеля).

Виявилось, вінничанки Тамара і Лєна залишили свій підпис на одній із фресок великого митця Рафаеля Санті.

Українки з Вінниці пошкодили фреску Рафаеля у Ватикані

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Автору відео не вдалось влучно прокоментувати побачене – він просто не зміг підібрати слів.

– Просто жахливо. Це – неповага. Це зробили дуже нехороші люди.

На відео також помітно багато схожих написів іншими мовами.

Кімнати Рафаеля знаходяться у знаменитому палаці Пап. На стінах зображено чотири фрески із загальною темою – духовною діяльністю людини.

Рафаель разом зі своїми учнями розписували їх на початку XVI століття.

Раніше Факти ICTV розповідали про киянина, який відірвав 50 м святкової гірлянди на Алеї художників. За словами правоохоронців, вандалу загрожує до 5 років в’язниці.

Фото: Dreamstime

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