Украинец пытался вывезти в Польшу 10,5 тыс. медицинских масок

Более 10,5 тыс. медицинских масок пытался вывезти в Польшу украинец через пункт пропуска Устилуг на Волыни. Контрабанду нашли в двойном днище багажника иномарки. Там обнаружили два специально оборудованные хранилища. Товар и автомобиль изъяли.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили более 3,5 тыс. медицинских масок вблизи границы с Румынией. Их незаконно пытались переправить через участок зеленой границы.

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