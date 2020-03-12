Украинские операторы Multiplex и Планета Кино приняли решение закрыть кинотеатры в Киеве на период карантина.

Киносеть Синема Сити пока также временно не работает.

— Мы решили отменить сеансы в Киеве с 12 марта и сделать все возможное для безопасности зрителей. Ждем решения местных органов относительно других городов Украины, — сообщил совладелец сети Планета Кино Дмитрий Деркач.

Он отметил, что компания возместит средства за приобретенные на киносеансы билеты в течение трех дней с момента оформления возврата. Деньги вернутся на карту в течение трех дней.

Читайте: Концерты, фестивали и марафоны: какие мероприятия отменили из-за карантина в Киеве (СПИСОК)

На официальной странице киносети Линия Кино также сообщили о временном закрытии кинотеатров в Киеве и Вишневом.

Если вы приобрели билеты онлайн, то их можно вернуть самостоятельно в приложении или в личном кабинете на сайте.

Напомним, в Украине с 12 марта действует карантин. В частности, в Киеве ограничивают проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Где в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн и сколько это стоит — можно прочитать в нашем материале.

Источник: Multiplex, Синема Сити, Линия Кино