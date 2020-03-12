Українські оператори Multiplex і Планета Кіно ухвалили рішення закрити кінотеатри у Києві на період карантину.

Кіномережа Сінема Сіті поки також тимчасово не працює.

– Ми вирішили скасувати сеанси в Києві з 12 березня і зробити все можливе для безпеки глядачів. Чекаємо рішення місцевих органів щодо інших міст України, – повідомив співвласник мережі Планета Кіно Дмитро Деркач.

Він зазначив, що компанія відшкодує кошти за придбані на кіносеанси квитки протягом трьох днів з моменту оформлення повернення. Гроші повернуться на картку протягом трьох днів.

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На офіційній сторінці кіномережі Лінія Кіно також повідомили про тимчасове закриття кінотеатрів в Києві та Вишневому.

Якщо ви придбали квитки онлайн, то їх можна повернути самостійно у додатку або в особистому кабінеті на сайті.

Нагадаємо, в Україні з 12 березня діє карантин. Зокрема, у Києві обмежують проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

Де в Україні можна легально дивитися кіно та серіали онлайн і скільки це коштує – можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: Multiplex, Сінема Сіті, Лінія Кіно