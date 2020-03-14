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Факты / Украина / Политика

Никаких переговоров с боевиками ОРДЛО не будет — Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не будет вести никаких прямых переговоров с боевиками ОРДЛО.

— Формат Трехсторонней контактной группы, где есть две стороны конфликта — Украина и Россия и между ними ОБСЕ, не изменился. Мы не изменили Минский формат, — сообщил политик в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Ермак напомнил, что Минские договоренности являются единственным документом, который сейчас существует в мирном процессе и который был подписан Украиной и поддержан международными партнерами, а самому Минском процесса уже шесть лет.

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— В течение шести лет единственными представителями территорий, не являющихся участниками ТКГ, были люди из так называемых ЛНР и ДНР, с которыми мы как власть говорить не собирались и не собираемся, — добавил Андрей Ермак.

Глава Офиса президента заметил, что вместо рассматривается возможность создания Консультативного совета с участием переселенцев, которые могли бы доносить свою позицию и в рамках ТГК, и в нормандской формате.

Планируется, что это должны быть исключительно известные и авторитетные на Донбассе люди с проукраинской позицией.

Недавно в МИД сообщили, что украинские дипломаты работают над новой редакцией Минских договоренностей. Война, которая продолжается на Донбассе, указывает на необходимость внесения изменений в Минские соглашения, которые исчерпали себя.

Источник: Офис президента

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