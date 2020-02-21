Вместо Минских соглашений со временем разработают новый документ – Пристайко

Война, которая продолжается на Донбассе, указывает на необходимость внесения изменений в Минские соглашения, которые исчерпали себя.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

По словам министра, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

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Вадим Пристайко также напомнил, что Минские соглашения должны были выполнить еще в 2015 году.

– Сейчас 2020 и мы все еще не достигли мира. Поэтому считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно, – подытожил министр.

Единственным частичным достижением минского процесса глава МИД назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Напомним, ранее Вадим Пристайко во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, достигнутые лидерами нормандской четверки на встрече.