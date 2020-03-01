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Факты / Украина

Говорили об обмене пленными – Ермак встретился с Козаком в Минске

В Минске состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Одним из ключевых вопросов встречи стал дальнейший обмен пленными.

– Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате всех на всех, о котором договорились лидеры Нормандской четверки во время встречи в Париже в декабре 2019 года. Ермак заявил о намерении провести следующий трек обмена в марте, – сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Во встрече также принимали участие представители украинской и российской делегаций.

Ее участники говорили и о необходимости продолжения переговоров для выполнения всех договоренностей, которые были достигнуты на нормандском саммите.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что следующий обмен пленными может состояться до апреля.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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