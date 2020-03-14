Правительство Республики Польша приняло решение о временном закрытии международного сообщения с другими странами.

Таким образом, в 0:00 в ночь с субботы, 14 марта, на воскресенье, 15 марта, Украина остановит курсирование пассажирских поездов в Польшу.

Между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев — Перемышль, №36 Одесса — Перемышль, № 67 Киев — Варшава, № 51 Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав.

Читайте: От Львова до Польши Укрзализныця построит евроколею

— Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити+ с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта на конечную станцию Перемышль отправились два поезда Интерсити+ 705 и 715. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити курсировать во Львов, — сообщили в Укрзализныце.

Продажа билетов на отмененные рейсы будет приостановлена.

В ведомстве также напомнили, что с 7 утра 13 марта было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения продолжают курсировать по графику.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Польша приняла решение о закрытии границ для иностранцев.