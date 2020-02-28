От Львова до Польши: Укрзализныця построит евроколею

Укрзализныця планирует начать строительство узкой колеи европейского стандарта в 2020 году.

По словам директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике Укрзализныци Антона Саболевского, она будет проходить от Львова до границы с Польшей.

Наличие такой колеи даст возможность пассажиру сесть на поезд во Львове и добраться в страны Европы без пересадок.

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Указанным проектом уже заинтересовались в Польше и Чехии.

В этом году также планируется начать электрификацию направления Ковель – Изов, что должно увеличить объемы перевозок со странами ЕС.

Кроме того, внедрение электротяги должно снизить операционные расходы Укрзализныци.

Саболевский рассказал и о том, что в этом году объявлен тендер на модернизацию направления Долинская – Николаев, который также является одним из важных проектов.