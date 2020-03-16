Люди должны как-то ездить на работу! Кернес отказался закрывать метро в Харькове

В Харькове не будут закрывать метро на время карантина.

Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

— Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться, — сказал он.