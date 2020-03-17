Богослужіння на вулиці та молитва перед екраном: ПЦУ вводить обмеження

Cинод Православної церкви України рекомендує відмовитися від богослужінь у храмах або змінювати порядок так, щоб у них брало участь не більше 10 осіб.

Про це йдеться в настановах ПЦУ в зв’язку із введенням обмежувальних заходів у країні для запобігання поширенню коронавірусу.

Дозволяється здійснення богослужінь під відкритим небом, біля храмів, якщо будуть дотримані правила щодо числа одночасно присутніх і “соціальної дистанції”.

Божественні літургії наказано проводити з обмеженням кількості людей, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви через відеотрансляцію.

Люди, які бажають висповідатися й причаститися, зможуть зробити це протягом усього дня.

Протягом дня храми ПЦУ залишатимуться відкритими для особистого відвідування, молитви і бесіди зі священиком, за дотримання загальних правил проти інфекції.

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– Сприймати викликані поширенням хвороби зміни і обмеження як аскетичний подвиг стриманості і самообмеження від спілкування (усамітнення), сутність яких збігається з цілями і практикою посту, – йдеться в документі.

Нагадаємо, карантин в Україні запровадили 12 березня. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.