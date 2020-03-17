Количество пассажиров в транспорте будет контролировать полиция и водители

Полиция и водители общественного транспорта будут следить за тем, чтобы в транспорте не было больше 10-20 пассажиров во время карантина.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге

— Относительно того, как будет контролироваться количество пассажиров в маршрутках, автобусах, троллейбусах, трамваях. В первую очередь, это будут обязанности водителя. Если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова приобщаться на каждый такой вызов. Плюс — полиция обещает обеспечить в топ-местах посадки своих патрульных, чтобы обеспечивать правопорядок, — отметил врач.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Известно о 7 случаях инфицирования коронавирусом в Украине: 4 случая в Черновицкой области, 1 в Житомирской (летальный), 2 в Киеве.