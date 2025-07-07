Ученым удалось вырастить сердце из человеческих клеток в эмбрионе свиньи: оно билось 21 день

Команде ученых из Института биомедицины и здоровья Гуанчжоу Китайской академии наук впервые в истории медицины удалось вырастить миниатюрную структуру сердца из человеческих клеток внутри эмбриона свиньи. Более того — это сердце самостоятельно билось в течение 21 дня.

Сообщается, что ранее эта же группа выращивала человеческие почки в эмбрионах свиней — они просуществовали 28 дней.

Результаты последнего исследования были представлены 12 июня на заседании Международного общества исследований стволовых клеток в Гонконге, хотя пока оно еще не прошло рецензирование.

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Химера человека и животного

Этот тип исследований называется “химеры человека и животного” — это когда человеческие клетки сочетают с животными.

Для создания таких химер ученые сначала блокируют в животном эмбрионе развитие определенного органа, например сердца. Затем в эмбрион вводят человеческие стволовые клетки, которые начинают формировать отсутствующий орган.

Как проходило исследование

В этом эксперименте человеческие клетки предварительно модифицировали, наделив их генами, помогающими выживать и развиваться в организме свиньи. Затем эти клетки имплантировали в эмбрионы свиней на очень раннем этапе — стадии морулы. Далее эмбрионы пересадили суррогатным свиноматкам.

Результат поразил ученых: на определенной стадии развития образовались крошечные сердца, которые начали биться. С помощью специальных маркеров ученым удалось подтвердить, что эти структуры содержат именно человеческие клетки, хотя их точная доля не уточнена.

Почему это важно

— Хотя эти эмбрионы жили в течение 21 дня, исследователи отметили, что человеческие клетки могли повлиять на общую функцию сердца свиньи, и это является сферой будущих исследований, — считают ученые.

В этом исследовании они использовали свиней из-за их анатомического сходства с людьми. Эти домашние животные потенциально являются идеальными “инкубаторами” для выращивания органов.

Подобные проекты уже имели место в сфере ксенотрансплантации, когда генно-редактированные свиные органы — почки, печень — пересаживали человеку. Основной проблемой остаются отторжение органов и ограниченный срок их функционирования.

Ученые считают, что из-за глобального дефицита донорских органов выращивание человеческих органов в животных может стать решением проблемы.

Источник: InterestingEngineering

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